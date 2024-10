SMAC nagdonar og P14.93 M sa Hapag Movement sa Globe

Gipakita sa SMAC ang ilang paningkamot sa pagsulbad sa involuntary hunger pinaagi sa pagdonar og P14.93 milyon sa Hapag Movement sa Globe nga nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga milestone sa paningkamot sa Globe sa pagbatok sa gutom ug sa pagpalambo sa mga komunidad sa nasod atol sa World Food Day.

Kini ang labing dako nga donasyon gikan sa korporasyon hangtod karon alang sa programa sa Globe nga nagtinguha sa pagpaubos sa gutom diin nagsuporta sa supplemental feeding ug livelihood training sa 100,000 nga mga pamilyang Pilipino.

Ang pondo nga nakolekta sa ikaduhang hugna sa partnership sa SMAC ug Hapag Movement nga nagpunting sa nahalin nga SMAC ug sa members’ points donation pinaagi sa eligible purchases gikan sa SM Store ug ubang SM retail partners gikan sa Disyembre 2023 hangtod Enero 2024.

Ang donasyon ipang-apud­apod sa mga key mobilization ug program implementation partners sa Hapag Movement lakip na ang Ayala Foundation, Tzu Chi Foundation, United Nations World Food Programme, ug World Vision.

Ang Hapag Movement nakahatag og mga pagkaon sa sobra sa 154,000 nga family members, uban sa 2,784 heads of households nga nakadawat og livelihood training.

Sa mga nakakuha, 2,361 ang nagpadayon sa pagpadagan sa ilang mga gagmay nga negos­yo diin nagpakita sa papel sa programa sa pagpalambo sa ma­lungtarong community growth.

"We are deeply grateful to our partners for closely wor­king with us on this life-chan­ging initiative. Together, we are creating a meaningful shift in consumer behavior, where Fili­pino shoppers are inspired to consider not only their perso­nal needs but also the collective well-being,” matod ni Yaracel S. Macalindong, VP for Sales and Marketing, SMAC.

Ang padayon nga kalampusan sa panag-uban nagpakita usab sa kamahinungdanon sa kolaborasyon sa korporasyon sa pagsulbad sa mga isyu sa katilingban.

“Our partnership with SMAC is a testament to the power of collective action. Seeing the impact of the Hapag Movement firsthand among families we have supported so far is truly inspiring. We are incredibly grateful for this substantial donation from SMAC, which will help us expand our reach and provide vital support to families whose lives we have yet to touch,” sumala ni Yoly Crisanto, Globe’s Chief Sustainability and Corporate Communications Officer.

"It has created valuable opportunities for our members to engage in meaningful contributions. It enables them to actively give back to their communities and make a lasting, positive impact on the lives of others. This collaboration empowers members to be part of something greater, fostering a sense of purpose and social responsibility," pulong ni Kevin Hartigan-Go, Chief Operating Officer of Digital Advantage Corp (DAC).

“This partnership goes beyond seasonal efforts, providing sustainable support to families. By helping stave off involuntary hunger and enabling households to improve their livelihood, we’re building a foundation for lasting change. We are excited to continue this work and invite other organizations to collaborate with us so that together, we can make a difference,” dugang ni Yoly Crisanto, Chief Sustainability and Corporate Communications Officer at Globe.

Alang sa ikatulo nga hugna sa pagkolekta sa pundo sa Disyembre, ang SMAC ug ang Hapag Movement nagmugna og dugang nga mga oportunidad alang sa Filipino shoppers nga mo-transform sa ilang purchases ngadto sa acts of kindness ug pagsuporta sa komunidad.

Ang unang pakigtambaya­yong sa SMAC sa Hapag Movement niadtong 2022 nakatigom og P5.5 milyunes nga nakabenepisyo sa sobra sa 55,000 ka indibidwal.

Ang Year 2 nakadawat og kadasig gikan sa partisipasyon sa 13 ka lainlaing brand gawas sa SMAC: SM Appliance Center, SM Beauty, SM Fashion, The Body Shop, Crate & Barrel, ECCO, Forever 21, Kultura, Levi's, Our Home, Simply Shoes, Sports Sentral, ug Surplus.

Kauban niini ang doble nga online engagement sa holiday’s campaign nga mas nakapataas sa nakolekta nga pundo alang sa kawsa.

Ang Globe ug SMAC nag-awhag sa daghang mga kompanya sa #UniteForHapag ug magtinabangay sa paghatod sa impactful, long-term solutions alang sa mga pamilyang Filipino nga nanginahanglan, diin motabang sa paghimo og sustainable change sa mga komunidad sa tibuok nasod.

Samtang nagkaduol na kini sa multi-year nga target, ang programa mopakusog sa gipalapdan nga livelihood training initiatives ug suporta alang sa nutritious feeding sa public schools pinaagi sa mga kauban niini aron malikayan ang child stunting. / PR