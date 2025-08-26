Smart classrooms gipailaila sa CNU

Gisubhan ni Dr. Daniel Ariaso Sr., Presidente sa Cebu Normal University (CNU) ang model smart classroom nga kabahin sa P1.95 bilyunes nga modernization project.
Gawas nga mas hamugaway kini kon itandi sa regular o naandan nga classroom; ang bag-ong modelo dunay air-conditioning, dili na blackboard apan smart-TV na ang gamit sa pagtudlo, ug insakto sa speakers aron madunggan ang tanang audio-visual presentations.
Mao kini sumbanan sa dugang pa’ng 34 ka mga classroom nga gi-target nga mahuman sa Oktubre 15, 2025.
Kon mahuman ang ubang classrooms mahimo na kining gamiton sa mga nagtungha.
Sa kasamtangan, usa pa lang ang nahuman sa mga kontraktor samtang ang uba’ng mga classrooms, dili pa magamit tungod sa pagbakbak sa salog.
Tungod sa nagpadayong trabaho, aduna na lang 21 ngadto sa 35 ka mga classrooms ang puwedeng magamit sa mga motungha sa tanang klase nga naglakip sa Tourism laboratory, classrooms nga gigamit sa Law students ug Integrated Laboratory School (ILS).
Una na nga gipasabot ni Ariaso nga dili mapugos pagpahigayon og klase sa building nga giayo ang classrooms gumikan kay dili kini luwas sa mga tinun-an tungod sa mga debris.
Nakadesisyon ang tunghaan nga mopatuman sa 75 porsiyento nga on-site class ug 25 porsiyento online class.
Taliwa sa maong lakang, giangkon ni Dr. Robert Corcino, magtutudlo ug mao usa’y gitahasan alang sa pag-assign sa mga schedule sa klase ug classrooms nga gihimo na nila ang tanang posibilidad aron makapahigayon og physical classes ang mga tinun-an.
“The composition of these classes are those handled by the same teachers or two teachers and maximum of five classes depende sa capacity,” dugang niya.
Kon kini ipatuman, ang usa ka klase adunay limit nga 100 ngadto sa 300 ka mga tinun-an alang sa large classes.
Gawas sa large classes, ipatuman sab ang night classes nga molungtad hangtod sa alas 9:00 sa gabii. / ANV