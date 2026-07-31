‘Smart’ heritage park tukoron sa Kapitolyo

Duna na unya’y og bag-ong “green space” ug libreng adtuan sa mga tigom ang mga Sugboanon pinaagi sa gipatukod nga P10.5-million nga “smart” park sulod sa compound sa Kapitolyo.
Si Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office (PPDO) nitug-an sa SunStar Cebu nga ang People’s Heritage Park gidesinyo aron makahatag og bukas nga lugar alang sa tanang edad.
“It’s an open space, it’s one of the contributions of the province in terms of providing open space for people,” matod pa ni Sabinay.
Iyang gitumbok ang kanihit sa mga pampublikong parke sa uptown sa Dakbayan sa Sugbo.
Gidugang ni Sabinay nga ang pampublikong parke dili ra para sa mga lungsuranon sa lalawigan kundi lakip na sa mga residente sa Dakbayan sa Sugbo.
“It’s one of the contribution of the province when it comes to providing open space to people,” dugang niya.
Gigastuan pinaagi sa “Green, Green, Green” sa Department of Budget and Management (DBM), ang proyekto , giguba ug gisugdan ang pagtukod niadtong Hulyo, ug gilauman nga mahuman sa Nobiyembre.
Gipahayag ni Sabinay nga si Gobernador Pamela Baricuatro ang nagsugod sa plano nga makaangkon og smart park nga dali maadtuan sa tanan.
Gipahugtan ni Sabinay nga walay pundo gikan sa lalawigan ang gigamit sa maong proyekto.
Ang pagplano nagsugod sa miaging tuig diin ang PPDO nag-aplay sa DBM niadtong Nobiyembre sa 2025 ug giaprobahan niadtong Pebrero 2026.
Ang parke adunay mga eco-friendly nga imprastraktura, lakip ang solar-powered nga suga ug permeable pavement bricks.
Aduna sab kini sunken area nga gidesinyo isip water impounding system aron makatabang sa pagpugong sa baha sulod sa compound sa Kapitolyo. / CDF