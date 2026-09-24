Smart nasakitan sa tanyag sa LAL

Gibutyag ni Marcus Smart nga gusto pa unta niyang magpabilin sa Los Angeles Lakers alang sa laing season sa National Basketball Association (NBA) apan ang iyang tanyag nga nadawat nga kontra iyang gihulagway nga “walay respeto.’
Gipasabot ni Smart nga mas dako man tuod ang tanyag sa Lakers kompara sa iyang nadawat sa pagpirma sa Houston Rockets, apan nasakitan lang gihapon siya.
"First off, I played so well that the offer that was ultimately given didn't match the way that I played,” asoy ni Smart. / Gikan sa wires