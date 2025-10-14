Smart ofc., mobile kitchen ipadala sa LGUs sa Norte

Pasiunang 14 ka units sa smart offices ang ihatod sa mga kalungsoran isip temporaryong kapasilungan sa mga buhatan sa lokalidad nga nangadaot tungod sa 6.9 magnitude nga linog nga niigo sa Northern Cebu.
Kini maoy giahibalo ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa Kapitolyo sa Martes, Oktubre 14, 2025.
Ang maong smart offices nga mokantidad og P3.9 milyunes nga gipalit sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo alang sa unom ka mga lungsod.
Matod ni Empaces nga kini maoy temporaryong opisina sa mga LGUs pagseguro nga dili mabalda ang government services sa probinsiya.
Ang 14 ka 20-footer containers bahinon sa Dakbayan sa Bogo, Lungsod sa Borbon, Daanbantayan, Medellin, San Remigio, ug Tabogon ug duha gamiton sa probinsiya isip Bids and Awards Committee (BAC) office human nakaangkon og kadaot ang maong opisina sa tungod sa linog.
Aduna kini mga suga, sliding windows, insulators, ug uban pang magamit sa pag-opisina.
Samtang aduna sab gipaabot nga 30 ka smart offices ang gikatakda nga moabot isip donation gikan sa China.
Bahinon kini sa tanang mga Rural Health Units (RHU), alang sa kapulisan ug Philippine Coastguard stations nga nakaangkon sab og kadaot.
Gawas sa smart offices, lima ka mga mobile kitchen sab ang ipadala sa norte aron makaabag sa paghatag ug makaluto og pagkaon sa mga biktima.
Usa niini ang ipahimutang sa Bogo City Provincial Hospital, Bogo tent city, ug tagsa sab sa San Remigio ug Medellin.
Ang usa ka mobile kitchen maoy motuyok sa mga lungsod diin dunay mga biktima nga anaa lang namuyo daplin sa dalan. / ANV