Smb, Converge magtagakay

Duwa karon:

7:30 pm- San Miguel batok

Converge

Magtinagakay ang San Miguel Beermen ug Converge FiberXers karong Dominggo sa gabii sa deciding Game 5 sa quarter-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Ang mapilde manamilit samtang ang modaog moabante sa best-of-seven semi-finals series batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, nga ningbutlog sa Meralco Bolts, 3-0, sa laing best-of-five quarter-finals series.

Ang Beermen daw paingon na sa yanong kalampusan ning maong series human nila nakuha ang kadaugan sa Game 1, 102-95, ug Game 2, 107-100.

Apan sa wala damha, ningbangon ang FiberXers ug gibawsan nila ang Beermen sa Game 3, 114-112, ug Game 4, 114-100, nga maoy nakapugos ning patay-o-buhi nga kombati.

Dili ikalimod nga ningtapon sa FiberXers ang momentum sa series hilabi na sa dako nilang kadaugan sa Game 4.

Apan labing seguro, malaumon gihapon ang Beermen kabahin sa ilang poruhan.

“Ang maganda dun may isang game pa,” matod sa pambatong guard sa Beermen nga si CJ Perez nga napatik sa www.pba.ph.

“Kailangan naming mag-regroup, kailangan naming mag-prepare.”

Hinuon, giangkon ni Perez nga anaa na sa FiberXers ang momentum ug mao kini ang ilang gipangandaman og insakto.

“Mahirap siyempre naka-momentum rin sila (FiberXers) and hindi rin naman bastabasta yung Converge,” dugang ni Perez, kinsa maoy Best Player of the Conference sa niaging Commissioner’s Cup.

Sa Game 4, teamwork sa depensa ug opensa ang gihimong hinagiban sa FiberXers aron iposte ang labing dakong daog sa series nga nakapakaging sa Beermen.

“We can’t go with them one-on-one. We need team defense and team offense,” asoy ni Converge coach Franco Atienza.

“It’s nice that despite the challenge of our import being in foul trouble, the locals stepped up.”

Game 4 boxscores:

Converge (114) - Winston 26, Arana 25, Jones 22, Stockton 16, Caralipio 10, Santos 9, Cabagnot 5, Ambohot 1.

San Miguel (100) - Anosike 35, Fajardo 17, Lassiter 15, Perez 11, Cruz 10, Romeo 5, Trollano 4, Rosales 2, Tautuaa 1. / ESL