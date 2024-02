SMB mosuway pagtali og 3-0

Mosuway pagposte ang San Miguel Beermen og 3-0 nga bintaha sa ilang pagpakigyinarukay og balik sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup karong alas 7:30 sa gabii, Pebrero 7, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Kon modaug ang Beermen ning sangkaa, hayan mosikit na sila sa ganghaan sa natad sa kalampusan nga wala pa sukad nahitabo sa kasaysayan sa labing unang professional nga liga sa Asya.

Sukad masukad, wala pa’y nahimong kampyon sa PBA nga wala nakatilaw og pilde sa tibuok playoffs.

Duha na lang ka mga daog ug mahimo na kini sa Beermen, nga nagtinguha sa ilang ika-29 ka kampyunato. Hinuon, gitataw ni Beermen coach Jorge Gallent nga wala sila maghuna-huna nga ma­kakulit og kasaysayan, ang labing mahi­nungdanon mao ang kampyunato.

“The sweep is not even on our minds. Our team is thinking how to get four games,” asoy ni Gallent nga napatik sa www.pba.ph.

Pagsugod sa playoffs, gipanghubog sa Beermen ang Rain or Shine Elasto Painters, 127-122, sa quarter-finals unya ilang gibutlogan ang napakyas nga defending champions Brgy. Ginebra Gin Kings, 3-0, sa semi-finals series.

Sa nag-unang duha ka mga duwa sa finals series, gipangmakmak sa Beermen ang Hotshots, 103-95, ug 109-85.

Ning puntoha, usa pa ka tang­haga kon makakita na ba’g sulbad si Hotshots coach Chito Victolero kon unsaon pag-­alkontra ang gikahadlukang kumbinasyon sa Beermen nga naglangkob nila ni import Bennie Boatwright, June Mar Fajardo, CJ Perez, Marcio Lassiter ug Jericho Cruz.