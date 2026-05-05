SMB, Phoenix Q-Finals

Mga duwa karon:
5:15 pm- Phoenix
batok Macau
7:30 pm- San Miguel
batok Terrafirma
Seguradong luna sa quarter-finals ang tinguha sa San Miguel Beermen ug Phoenix Super LPG Fuel Masters sa ilang pagpakigsangka og lainlaing kontra karong Miyerkules, Mayo 6, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Beermen makigbatok sa Terrafirma Dyip sa main game human sa pakig-engkuwentro sa Fuel Masters sa wala na’y paglaum nga makaabante nga mao ang guest team Macau Black Knights.
Ang Beermen, nga aduna na lang duha ka nahabiling mga duwa sa elimination round, kasamtangang naggunit og 5-5 nga rekord.
Kon modaog ang Beermen batok sa Dyip, hayan maluwas na sila gikan sa kaw-it sa sayong pagpanamilit apan dili pa masayran ang ilang puwesto sa quarter-finals kay magdepende pa kini sa resulta sa nabiling mga duwa.
Apan kon mapilde ang Beermen, hayan motiglom ang ilang paglaum ug tungason na kaayo ang ilang purohan nga makaabante.
Sa ilang bahin, ang Dyip, nga aduna na lang na sab duha ka nahabiling mga duwa sa elimination round, adunay 4-6 nga rekord.
Kon mapilde ang Dyip, hayan deretso nang motiurok ang ilang paglaum.
Apan kon modaog ang Dyip, hayan magtabla sila sa Beermen sa 5-6 nga rekord ug sila ang makapabor kon adunay mga tie-break nga mahitabo inig human sa elimination round.
Sa laing duwa, mas arang-arang ang sitwasyon sa Fuel Masters gumikan kay naggunit man sila og 6-4 nga rekord apan mahimutang sila sa delikadong kahimtang kon madisgrasya sila sa Black Knights, nga nagbitay sa ubos nga bahin nga adunay 2-9 nga rekord. / ESL