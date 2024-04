SMB sulod sa Playoff

Nakaseguro na’g luna sa playoff ang San Miguel Beermen human nila gipasarasay sa kahubog ang NorthPort Batang Pier, 120-100, niadtong Dominggo, Abril 21, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Philsports Arena sa Pasig City.

Sa kadaugan, napahugtan og maayo sa Beermen ang ilang paggunit sa solong liderato diin dala nila ang limpyong 7-0 nga rekord.

Balanseng ataki ang gihimo sa Beermen aron dominahon ang Batang Pier, nga nahagsa sa ikawalo nga puwesto bitbit ang 4-5 nga rekord.

Gipanguloihan ni CJ Perez ang Beermen pinaagi sa iyang 29 puntos samtang pulos ningdugang og dobleng numero nga puntos sila si Mo Tautuaa (15), Marcio Lassiter (14), Don Trollano (13), June Mar Fajardo (12) ug Jeron Teng (10).

“If we share the ball, we are a great team. If we don’t share the ball, we’re a normal team,” matod ni Beermen coach Jorge Gallent nga napatik sa www.pba.ph.

Ang nangahubog nga Batang Pier gipangulohan ni Arvin Tolentino pinaagi sa iyang 26 puntos.

Sa laing duwa, nagbangis ang rookie nga si Bryan Santos ug nagpakatap kini og 22 puntos aron agakon ang Converge FiberXers sa labing una niining kadaugan pinaagi sa pagpakaging sa Meralco Bolts, 104-99.

Ang FiberXers ningsaka sa 1-8 nga rekord samtang ang Bolts ningdakin-as sa 3-5 nga rekord.

Si Alex Stockton nitampo og 20 puntos alang sa FiberXers samtang nihatag og 18 puntos si Justin Arana.

Ang Bolts gipangulohan ni Chris Newsome pinaagi sa iyang 25 puntos, nitunol og 20 puntos si Chris Banchero samtang nihatag og 19 puntos si Aaron Black. / ESL