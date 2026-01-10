SMB, TNT 3-1 ang punterya

Mga duwa karon:
5:15 PM San Miguel
Beermen batok Ginebra Gin Kings
7:30 PM TNT Tropang 5G batok Meralco Bolts
Mosuway pagpalapad sa ilang labaw ang defending champion San Miguel Beermen ug paundangon ang never-say-die mantra sa Barangay Ginebra Gin Kings sa Game 4 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup semifinals sa SM Mall of Asia Arena karong Dominggo, Enero 11, 2026.
Ang Beermen mopadayon sa ilang momentum gikan sa 93-84 nga kadaugan bisan pa di 100 porsiyento ang ilang pambato nga si June Mar Fajardo sa Game 3 niadtong Biyernes.
Si Fajardo, nga nag-average og 24 puntos ug 23 rebounds sa unang duha ka duwa sa semis, naglisod ug nakakuha lang og unom ka puntos sa 1-of-8 shooting gikan sa field.
Sa pag struggle ni Fajardo, nipakita sa iyang abilidad si Don Trollano, kinsa nipupo og 33 puntos para sa Beermen.
“Game 1 and Game 2 I wasn’t playing good. The mindset ngayong Game 3 is, just play my game, be aggressive and just take the shot when I’m open,” matod ni Trollano.
Nakakuha man unta og combined 55 puntos ang Gin Kings gikan kang RJ Abarrientos ug Scottie Thompson, apan kuwang kini batok sa powerhouse Beermen.
Ang head coach sa Ginebra nga si Tim Cone mismo ang niangkon nga mas doblehon nila ang ilang efforts para makatabla sa best-of-seven series.
“We battled and fought all night. We just didn’t play a good game,” matod ni Cone.
“We lacked poise, we lacked an idea of what we wanted to do out there. We looked confused at times. Not just a good game (for us),” dugang ni Cone.
Sa lain nga bahin, ang TNT Tropang 5G tuyo pud nga makakuha og 3-1 nga labaw batok sa Meralco Bolts sa ilang lahi nga semis matchup sa main game alas 7:30 sa gabie.
Ang Tropang 5G gustong mobalos human sila gipilde sa Bolts sa miaging Biyernes, 89-97.
Nidaog ang Tropang 5G sa unang duha ka duwa, 100-95 sa Game 1 ug 109-92 sa Game 2. / RSC