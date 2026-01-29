SMB, TNT magbuak og tabla

Buakon sa defending champion San Miguel Beermen ug TNT Tropang 5G ang ilang 2-2 nga panagtabla sa ilang panagharong og balik karong alas 7:30 sa Biyernes sa gabii, Enero 30, 2026, sa Game 5 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup finals series sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Nagtabla pa man tuod ang best-of-seven series apan tataw nga naa sa Tropang 5G ang momentum human sa wala’y kaluoy nilang pagmasaker sa Beermen, 110-87, sa Game 4 niadtong Miyerkules, Enero 28.
Hinuon, adunay posibilidad nga dili na sab makaduwa ning higayuna ang usa sa labing mga sinaligan sa Tropang 5G nga mao ang Sugboanong si Roger Pogoy, kinsa gihasol na sab sa iyang angol (hamstring) sa Game 4 diin sulod lang sa pito ka mga minutos kining nakaduwa.
Sa pagpadaplin ni Pogoy, ningkayod og maayo ang tanang mga magduduwa sa Tropang 5G hilabi na si Calvin Oftana, kinsa nagpakatap og 29 puntos.
“So sad nawala uli si RR (Pogoy), pero meron naman ibang tao para lumaro sa posisyon. And we’ll just stick to the plan. Next man up, kung sino ang available, double effort,” matod ni Oftana, nga napatik sa www.pba.ph.
Taliwala sa ilang dakong kadaugan sa Game 4, nagkanayon si TNT coach Chot Reyes nga kinahanglang dili sila molugak bisan gamay gumikan kay dili ikalimod nga adunay dakong kapabilidad ang Beermen ni coach Leo Austria nga makabawi.
Game 4 box scores;
TNT (110)- Oftana 29, Heading 17, Nambatac 13, Williams 8, Enciso 8, Rosser 7, Galinato 6, Khobuntin 6, Pogoy 6, Aurin 4, Erram 2, Jalalon 2, Ferrer 2.
San Miguel (87) - Fajardo 18, Trollano 13, Perez 11, Tautuaa 9, Cruz 9, Cahilig 8, Rosales 4, Miller 4, Tiongson 3, Teng 3, Calma 3, Brondial 2. Quarterscores: 35-18, 65-40, 87-61, 110-87. / ESL