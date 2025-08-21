SMB training camp sugdan sunod semana

Sugdan sa San Miguel Beermen sa sunod semana ang ilang pagpangandam alang sa ilang kampanya nga depensaan ang ilang korona sa Philippine Basketball Association (PBA) 50th season Philippine Cup.
Gilaumang kompleto ang puwersa sa Beermen inig sugod sa ilang preparasyon lakip na nila ni June Mar Fajardo, CJ Perez ug Jericho Cruz, kinsa pulos gikan nagduwa sa Gilas Pilipinas sa bag-uhay lang nahuman nga FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia.
Ang Beermen niangkon sa titulo sa 49th season Philipine Cup pinaagi sa pagbuntog sa TNT Tropang 5G sa finals series, 4-2. / ESL