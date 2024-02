SMC naggasto og P1 bilyon sa PBA teams

Ang head sa San Miguel Corporation nga si Ramon S. Ang nibutyag nga mokabat sa P1 bilyon ang ilang magasto kada tuig sa ilang tulo ka teams sa Philippine Basketball Association (PBA)--ang San Miguel Beermen, Magnolia ug Barangay Ginebra.

Sa interbyo ni veteran journalist Anthony Taberna, nisulti si Ang nga naka-recommend siya sanuna nga ihunong usa ang basketball operations, pi­nakauwahi kadtong panahon sa pandemic, tungod sa dako nga expenses sa tulo ka teams.

Apan kanunay nga gi considerar ni Ang nga ang ilang PBA teams ug ang basketball mao ang pinakasikat nga entertainment sa mga Pinoy.

“Sa totoo lang, hindi ho ako nagbibiro, ang laki ng ginagastos dyan,” sulti ni Ang kang Ta­berna. “Kaya lang, ang sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho, that is the only entertainment of our countrymen.”