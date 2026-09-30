Smith nabalhog sa bilanggoan

Nabalhog sa bilanggoan sa Texas ang two-time champion sa National Basketball Association (NBA) nga si J.R. Smith gumikan sa kasong family violence niadtong Martes, Septiyembre 29, 2026 (PH time).
Walay piyansa nga gikatakda alang sa 41-anyos nga si Smith hinungdan nga nagpabilin siya sa Hunt County Detention Center.
Si Smith giaresto sa Royse City Police Department base sa warrant nga giisyu sa Southlake Police Department.
Ang 6’6” shooting guard nakaangkon og titulo dihang nagduwa siya sa Cleveland Cavaliers (2015-16) ug Los Angeles Lakers (2019-20). / Gikan sa wires