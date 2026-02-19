Smuggled nga sigarilyo nasakmit

Minilyon ka pesos nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo nasakmit sa Cebu City Police Office (CCPO) sa managlahi’ng lugar sa Dakbayan sa Sugbo sa Huwebes, Pebrero 19, 2026.
Unang gironda ang bodega sa usa ka tindahan luyo sa merkado sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo ala 1:00 sa hapon ug nasakmit ang gatosan ka mga kahon sa nagkadaiyang brand sa sigarilyo.
Gisunod ang usa ka tindahan sa Carbon Public Market diin gatosan sab ka karton ang nasakmit, ug ang operasyon inabagan sa Bureau of Internal Revenue 7.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa CCPO, nga nakadawat sila og intelligence information sa smuggled nga mga sigarilyo nga wala mobayad og buhis ug nagpositibo ang ilang gihimo’ng test buy.
Mokabat sa P100 milyunes ang kantidad sa buhis nga angay untang bayran sa maong mga ilegal nga sigarilyo. Kasamtangan pa nga gipahigayon ang imbentaryo aron makuha ang kinatibuk-ang bili sa tanang nasakmit. / AYB