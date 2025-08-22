Snatcher gidakop sa pasahero nga iyang gilabnihan og selpon

USA ka snatcher ang giunay og dakop sa pasahero sa PUJ nga iyang gilabnihan og selpon ala 1:40 sa kadlawon, Biyernes, Agusto 22, 2025, sa N. Bacalso Avenue, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Renante Rey James Nacario, 34-anyos, ulitawo nga taga Sitio Kawayanan, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay.
Ang 34-anyos nga biktima nga si alyas Cali, call center agent nga taga Fairview, Barangay Lawaan, Dakbayan sa Talisay, uban sa driver sa PUJ ug konduktor nagtinabangay paggukod sa suspek hangtod nga ila ning nadakpan.
Nabawi sa biktima ang iyang Samsung Galaxy A52S nga ba-lor og P18 mil. / GPL