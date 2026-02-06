Sobra 1 ka libo ka tawo gipabakwit tungod sa bagyo

Moabot sa 1,508 ka mga indibidwal ang daling gipabakwit gikan sa 12 ka mga lokalidad sa Probinsiya sa Sugbo subay sa epekto pag-igo ni Bagyong Basyang sa Sugbo sa Biyernes, Pebrero 6, 2026.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga nalakip sa mga indibidwal nga gipabakwit gikan sa Lungsod sa Samboan, Ginatilan, Santander, Alegria, Barili, Sogod, Dumanjug, Sibonga, Toledo, Boljoon, Daanbantayan, Danao, ug Oslob.
Ang maong mga lugar, sagad nakasinati sa kusog nga pag-uwan ug risgo sa mga pagbaha ilabi na kadtong anaa sa baybayon ug duol sa sapa.
Subay sa talaan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), nisuspenso sab sa trabaho ang Lungsod sa Badian, Dalaguete, Samboan, Carcar, Argao, Balamban, Barili, Danao, Compostela, Cordova, ug Dumanjug.
Wala sab gitugotan nga mohimo og bisan unsang suroy sa mga tourist destination sa lalawigan aron malikay ang mga bisita sa risgo.
Samtang tungod niini, gikanselar sab ang biyahe sa mga barko sa mga pantalan sa probinsiya.
Subay sa datos sa Philippine Coast Guard pagka alas 4 sa hapon sa Biyernes, niabot sa 1,181 ka mga pasahero ang natanggong sa mga pantalan.
Hinuon, giatiman na sila sa lokalidad.
Sayo sa Biyernes, nihimo sab og inspection si Cebu Governor Pamela Baricuatro human siya niabot gikan sa China sa Huwebes.
Lakip sa iyang gisusi ang mga dagkong sapa sama sa Mananga River, ingon man ang mga hospital sa probinsiya pagseguro nga andam kini sa pagtubag sa mga emerhensya.
Si Baricuatro personal sab nga ni-monitor sa kahimtang sa panahon sa bag-ong emergency operations center (EOC) sa PDRRMO sa may Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Subay sa sunodsunod nga kalamidad nga nasinati sa Sugbo ubos sa iyang termino gikan sa miaging tuig, nipasalig ang gobernadora sa kaandam sa probinsiya diin iyang gipahibalo nga andam na ang mga relief items ug food packs nga ipang apodapud sa probinsiya ngadto sa mga lokalidad nga apektado sa bagyo. /