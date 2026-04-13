Sobra 1K nga nakalapas sa mga ordinansa sa Sugbo, gipangdakop

Moabot sa 1,262 ang nadakpan sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo tungod sa paglapas sa mga ordinansa sa ilang tagsa-tagsa ka lokalidad subay sa hugot nga pagpatuman sa Oplan Bakal Sita, Bulabog ug Night Watch operations sa tibuok lalawigan sa Sabado sa gabii, Abril 11, 2026.
Base sa hiniusang accomplishment report sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) pagka Domingo sa alas 6 sa buntag, Abril 12, 2026, moabot sa 204 ka focused operations ang nahimo sa kapulisan sa mga lungsod ug component cities gikan sa adlawan hangtod na sa lawom nga gabii, diin mokabat sa P258,250 nga multa ang ilang nakolekta gikan sa mga malapason.
Ang kasagaran nga kalapasan mao ang pag-inom og pagpanigarilyo sa publikong lugar diin moabot sa 371 ang nadakpan ug naisyuhan og citation ticket.
Gisundan kini sa traffic ordinance diin moabot sa 473 ang nadakpan samtang 325 sab ang nakalapas sa curfew.
Ang ubang mga kalapasan mao ang pagpangihi sa publikong dapit ug ang pagkaraoke lapas sa alas 10 sa gabii.
Sa maong gidaghanon sa mga nadakpan, 473 ang gipamulta samtang ang 789 gipang-warningan lang ug gipangbuhian sanglit dili ra
bug-at ang salaod nga ilang nahimo.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa CPPO, niingon nga ang maong operasyon nagpakita sa ilang seryoso nga pagpatuman sa mga lagda alang sa seguridad sa publiko ug disiplina.
Gipasalig ni Mangelen nga ang ilang nasugdan nga kampanya nga unang gimando ni DILG Secretary Jonvic Remulla nga safer cities initiative magpadayon alang sa malinawon, hapsay, ug luwas nga komunidad.
Ang gipakusgan pa nga operation gidayeg ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7.
“I commend the Cebu Police Provincial Office for its proactive and consistent enforcement efforts. These operations, especially the Night Watch, are vital in preventing crimes and ensuring public order. Your dedication and professionalism are truly commendable,” matod ni Maranan. / AYB