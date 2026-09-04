Sobra P21-M nga shabu sakmit, dul-an usa ka libo ang nadakpan

Dul-an sa usa ka libo ka mga drug suspect ang nangadakpan ug kapin sa P31 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 sa 753 ka anti-illegal drug operations sa Central Visayas sa tibuok bulan sa Agusto 2026.
Ang maong accomplishments nagpakita sa padayon nga paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas isip pag-uporta sa tinguha sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga safer communities.
Ang operations naglangkob sa buy-bust, pag-serve sa warrant of arrest, checkpoints, ug police response nga niresulta sa pagkasakmit sa 3,158.05 grams nga shabu nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P21,474,719.60.
Ang Cebu Police Provincial Office ang dunay labing daghan nga nasakmit nga shabu nga mokantidad sa P5,580,776.
Gisundan kini sa Mandaue City Police Office nga dunay P4,680,516; Cebu City Police Office nga nakasakmit og P3,736,576; Bohol Police Provincial Office nga nakakuha og P3,710,943; Regional Police Drug Enforcement Unit nga dunay P2,822,000; ug Lapu-Lapu City Police Office nga dunay P953,316.00.
Ang mga nasakmit nga ilegal nga drugas anaa na sa kustodiya sa PNP Regional Forensic Unit 7 aron ipaubos sa chemical analysis.
Si PRO 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad nidayeg sa gihimo sa iyang mga sakop.
“PRO 7’s fight against illegal drugs will remain aggressive, procedure-based, and uncompromising. With the
support of the Central Visayas community, we shall continue our momentum in the fight against the illegal drugs menace,” matod ni Abad.
Dugang ni Abad nga ang pagpakusog sa ilang kampanya batok ilegal nga drugas nakalatid kini sa PNP focus agenda nga “Serbisyong Mabilis, Tapat at Nararamdaman” alang sa katawhan sa rehiyon 7.
Awhag ni Abad sa publiko nga i-report sa kapulisan ang mga nalambigit sa pagpamaligya og ilegal nga drugas sa ilang lugar aron ilang mahatagan og aksiyon og maproteksyonan ang matag pamilya sa komunidad. / AYB