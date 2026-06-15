Sobra P400 mil nga shabu, sakmit sa managlahing lugar

Kapin P400 mil nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa managlahing lugar sa dakbayan sa Sugbo sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa Sawang Calero Police Station ug Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7).
Ang labing uwahing operasyon gipahigayon sa PDEA-Regional Special Enforcement Team-Mandaue City Office sa usa ka drug den sa Sityo Brupa, Barangay Sambag II, dakbayan sa Sugbo sa alas 11:44 sa buntag, Lunes, Hunyo 15, 2026.
Apan nakasibat ang ilang target nga si alyas Jan-Jan, 30, nga maoy nagpadagan sa drug den ug ang iyang kakunsabo ra ang naposasan nga si Romeo Donaire, 26, molupyo sa maong dapit.
Naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu mao silang Art Lloyd Sacal Mayol, 34, ug Reynel Alueta Bandalan, 28, pulos taga Barangay Sambag 2.
Nasakmit sa mga operatiba ang walo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay estimated average market value nga P102,000.
Samtang gibalhog sa Sawang Calero Police Station 6 ang usa ka 35 anyos nga lalaki human kini gibuy-bust sa kapulisan ala 1:15 sa kaadlawon, Domingo, Hunyo 14, 2026 sa Magsaysay Street, Barangay Suba, dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan nga nalakip sa listahan sa mga high value individual mao si Carlito Camay Torrefiel, alyas “Carl”, 35, nga nagpuyo sa maong dapit.
Nakuha sa mga operatiba sa Sawang Calero Police Station ang mga putos sa gituohang shabu nga motimbang ang tanan sa 50.20 gramos nga dunay standard drug price nga P341,360. / AYB