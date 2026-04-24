Social media ban sa mga ubos sa 16 anyos, giduso sa Senado

Usa ka sugyot nga nagtinguha sa pagdili sa mga bata nga ubos sa 16 anyos ang panuigon sa paggamit sa mga social media platforms ang gisang-at na sa Senado.
Gibutyag ni Senator Sherwin Gatchalian niadtong Biyernes, Abril 24, 2026, nga ang maong lakang nagtumong sa pagpanalipod sa mga menor de edad gikan sa makadaot nga digital exposure ug dili luwas nga palibot sa internet.
“Panahon na upang protektahan ang ating mga kabataan mula sa pinsalang dulot ng social media. Huwag na nating hintaying lumala ang problema bago tayo umaksyon,” pamahayag sa senador.
Gisang-at isip Senate Bill No. 2066 o ang Social Media Safety for Children Act, ang maong sugyot nagtinguha nga idili ang mga menor de edad nga ubos sa 16 anyos sa pagrehistro, paggamit, o paghupot og mga account sa mga social media platforms.
Ubos niini nga lakang, ang mga platform provider o tag-iya sa mga social media i-require sa paghimo sa mosunod:
Pagpatuman sa mga age and identity verification systems.
Paghimo og regular nga audit aron mahibaw-an ug ma-deactivate ang mga account sa mga underage nga tiggamit.
Pagbutang og mga mekanismo sa pagtaho ug pagtubag aron malikayan ang mga kalapasan.
Ang balaodnon nagmando usab og mga panalipod aron dili malutsan ang age restrictions, lakip na ang pagkontrol sa mga duplicate o reactivated nga mga account, ingon man mga kahimanan alang sa suporta sa paggiya sa mga ginikanan.
Ang Department of Information and Communications Technology (DICT), kauban ang ubang mga ahensiya sama sa DSWD, DepEd, NTC, ug National Privacy Commission, maoy gitahasan sa paghimo sa implementing rules sulod sa 90 ka adlaw human epektibo na ang balaod. / PNA