Social media influencer ikiha tungod sa escort story

Gikatakdang mopasaka og kasong kriminal ang Philippine National Police (PNP) batok sa giingong “influencer” sa social media tungod sa giingong ilegal nga paggamit og security escort aron malikayan ang trapiko.

Sa press conference sa Lunes, Hunyo 10, 2024, si PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo niingon nga ang PNP-Highway Patrol Group (HPG) nipahigayon na og imbestigasyon sa social media post ni Mary Joy Santiago, diin iyang gipaambit ang usa ka hulagway sa usa ka opisyal sa HPG, nga nag-angkon nga gisuholan sa iyang bana aron matabangan siya nga makalikay sa trapiko.

“How can I settle for less when my husband hired (an) HPG escort para lang hindi ako matraffic sa pupuntahan ko?,” mabasa ang caption ni Santiago sa usa ka karon ka expired nga Instagram.

Si Fajardo niingon nga si Santiago nagdumili sa pagkooperar sa nagpadayong imbestigasyon sa HPG.

Siya miingon nga ang HPG naghuna-huna sa duha ka mga posibilidad: nga ang nagsakay og motorsiklo nga security escort ni Santiago dili tinuod nga opisyal sa HPG, o ang opisyal dili tinuod nga na-assign kaniya.

“Initially, ang sinasabi ng HPG ay mukhang hindi nila tao itong pulis na nakita kasi after doon sa mga sunod-sunod na insidente na involving HPG ay nag-implement sila ng bagong uniporme na HPG na may mga serial numbers na. So kung mapapansin ninyo walang serial numbers itong vest at maging ‘yung mga side boxes ng motor ay wala pong markings,” matod ni Fajardo. Matod ni Fajardo nga giandam na ang kasong paglapas sa cybercrime law batok kang Santiago./ TPM sa SunStar Philippines