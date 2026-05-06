Social media personality nga ‘nangilkil’ ni Romualdez, sikop

Gisikop sa National Bureau of Investigation (NBI) ang social media personality nga si Franco Mabanta tungod sa pasangil nga pagsulay og pangilkil ngadto kang kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez.
Matod ni NBI Director Melvin Matibag, si Mabanta—nga maoy founder ug chairman sa Peanut Gallery Media Network (PGMN)—ug upat ka uban pa, nga giilang silang Ericson James Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez, Jardine Christian Serrano, ug Franco Jose Gallardo, nadakpan sa usa ka entrapment operation niadtong Martes, Mayo 5, 2026.
Sa usa ka press conference, gipahayag ni Matibag nga nagsugod ang negosasyon kaniadtong miaging tuig sa dihang si Mabanta, pinaagi sa usa ka tigpataliwala, giingong nangilkil og P350 milyunes gikan kang Romualdez. Bugti kini sa dili pagpagawas sa usa ka “five-part exposé” nga naglambigit sa maong magbabalaod sa isyu sa flood control mess pinaagi sa iyang social media network.
Dugang pa ni Matibag, ang maong kantidad gipaubsan ngadto sa P300 milyunes sa ulahi nga bayran unta sa upat ka bahin (tranches) nga tag-P75 milyunes matag usa.
Giingon sab niya nga ang mga unang entrapment operation wala madayon tungod kay nibalibad si Mabanta nga siya mismo ang modawat sa kuwarta.
“Nung mangyari na ang actual entrapment operation, na-consumate ‘yung demand and ‘yung threat na kinoconsider. Ang problema lang ‘yung subject ayaw niya tanggapin ang pera personally and ang explanation niya nga ‘yung sa lugar sa hotel maraming CCTV kaya nag-instruction siya sa amin na dalhin ito sa ibang lugar sa Pasig at ibang tao ang tatanggap, kaya binitawan namin siya, nagkaroon kami ng tailing at surveillance, hanggang sa napunta kami sa tao at address na binigay niya,” matod ni Atty. Rehom Pimentel.
“Nung nabigay naming ang pera, hindi pa rin naming hinuli ‘yung taong tumanggap dahil hindi naman sila ang taong kausap namin. Kaya sinundan ulit namin until such time ma-identify namin ang exact unit kung saan dinala ang pera and to our surprise, andoon din ‘yung subject, si Franco, na siyang kausap namin sa hotel sa Makati, kaya that’s the time we declared the arrest of the subject, including other individuals apparently kasama niya in conspiracy to facilitate extortion,” dugang niya.
Kasong robbery extortion in relation to cybercrime ang ipasaka batok sa mga nadakpan nga suspek. / TPM / SunStar Philippines