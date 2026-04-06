Soco acting governor kay Baricuatro tua sa Japan

Magsilbing acting governor sa Probinsiya sa Sugbo sulod sa upat ka adlaw si Vice Governor Glenn Anthony Soco samtang anaa sa iyang personal nga biyahe sa gawas sa nasod si Gobernador Pamela Baricuatro didto sa Japan.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Lunes, Abril 6, 2026, gikompirmar ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Cebu Province Director Jesus Robel Sastrillo Jr. nga nilingkod si Soco isip gobernador pinaagi sa operation of law samtang wala ang gobernador.
“This pertains to the approved personal foreign travel of Hon. Pamela Baricuatro, Governor of the Province of Cebu, to Japan from April 4 to April 8, 2026,” matod sa tipik sa maong suwat.
Si Soco maoy modumala sa probinsiya gikan sa Sabado, Abril 4, hangtod sa Miyerkules, Abril 8.
Gipahayag sab sa maong dokumento nga si 6th District Board Member Larenz Lagon maoy gitudlo isip acting vice governor .
Matod sa DILG Cebu Province, kini nga lakang nahasubay sa mga protocol aron maseguro nga padayon ang serbisyo ug pagpangulo sa probinsiya samtang wala ang gobernador.
Una nang nagsilbi si Soco isip acting governor sa dihang nangulo si Baricuatro sa tulo ka adlaw nga official mission sa Fujian, China niadtong Pebrero 4 hangtod 6, kauban ang 10 ka miyembro sa delegasyon alang sa mga inisyatibo sa patigayon ug panglawas.
Atol sa maong panahon, gidumala ni Soco ang mga operasyon sa probinsiya, lakip na ang pag-monitor sa Tropical Depression Basyang uban sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa mga pahimangno sa kusog nga ulan ug hangin sa Central Visayas. Ang maong misyon sa China nagtumong sab sa pagsusi sa paglakip sa Chinese alternative medicine sa sistema sa panglawas sa Sugbo ug ang pagtuon sa mga teknolohiya sa waste-to-energy alang sa pagdumala sa basura sa probinsiya. / CDF