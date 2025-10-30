Superbalita Cebu
Soco miduaw sa lubong sa mga nangamatay sa linog
Usa ka bulan human sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog sa amihanang Sugbo, si Vice Governor Glenn Soco nibisita sa mass grave sa Bogo City niadtong Miyerkules, Oktubre 29, 2025, aron mag-ampo alang sa 11 ka biktima nga namatay.
Si Soco kinsa didto sa siyudad aron pag-monitor sa mga paningkamot sa recovery, nagkanayon nga natandog gyud ang iyang gibati human masayran nga daghan sa mga biktima mga bata.
“Maghunahuna ko sa nahitabo kanila, daw kamuton ang akong dughan tungod kay kadaghanan sa mga nakalas mga bata,” matod niya. / CDF