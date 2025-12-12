Soco mihatag og Christmas Party sa kabataan nabiktima sa katalagman

Kay gikanselar man ang Christmas party sa buhatan sa Bise Gobernador sa Lalawigan sa Sugbo, usa ka Christmas celebration ang gihimo niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025, sa kabataang nabiktima sa kalamidad sa Dakbayan sa Bogo.
Gipahibalo ni Vice Governor Glenn Soco nga inay mopahigayon og Christmas party sa iyang opisina, giingong nagtampo ang mga empleyado niini alang sa pagpahigayon og simple nga selebrasyon sa mga bata nga nabiktima sa magnitude 6.9 nga linog sa Amihanang Sugbo.
Ang maong selebrasyon giulohan og “Pasko sa Paglaum sa Kabataan” diin kapin sa 500 ka mga bata ang nisalmot nga gitambungan sab nila ni Bogo City Mayor Mayel Martinez ug mga opisyal sa Barangay Gairan.
Lakip sa surpresa sa mga bata ang mga mascot sa usa ka fast food chain.
Isip kabahin sa paglingaw sab sa mga bata, adunay mga duwa nga giandam, pagkaon, duwaan, ug regalo.
Kahinumdoman nga niadtong Septiyembre 30, 2025, niigo ang magnitude 6.9 nga linog sa Dakbayan sa Bogo diin moabot sa 75 ang nakalas gikan sa nagkadaiyang lokalidad sa Northern Cebu. / ANV