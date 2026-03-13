Soco nakurat sa hagit ni Pamela Baricuatro

Nakurat si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco sa pamahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro batok kaniya subay sa hisgutanan sa compromise agreement sa APO Land and Quarry Corporation.
“I was really shocked to hear that pronouncement especially from our chief executive of the Province of Cebu and the reason by which I was considered as a hypocrite. Wa ko kasabot kay ang ako ra man gyu’ng gisulti during the press conference was that we will review the proposed compromised settlement," matod ni Soco sa Marso 12, 2026.
Matod sa bise gobernador nga wala siya makasabot nganong gi-single-out siya ni Baricuatro nga ang nahimong pamahayag niini sa media, gumikan lamang sa nahiusahan nga desisyon sa sakop sa 17th Sangguniang Panlalawigan.
Giangkon hinuon niya nga miyembro siya sa 16th SP nga nagpasar sa compromise agreement tali sa Dolomite Mining Corporation (DMC) nga maoy gihisgutan sa ehekutibo nga susamang sitwasyon sa ALQC pagpaningil sa buhisanan niini sa probinsiya.
Gikuwestiyon sab ni Soco kon nganong gihinganlan siya og hipokrito ni Baricuatro kon ang giingong gihimo lamang niini mao ang pagtuman sa pamaagi sa hunta nga mosusi una sa mga dokumento sa dili pa ang pagpasar niini.
“Usahay di ko (kasabot) you are waging war against your Vice Governor or to the Provincial Board. Such strong statements can be considered as implied aggression to your provincial board whose duty is to protect the interest of the province including her,” dugang niya.
Nasayran nga daw wala magkauyon ang duha ka buhatan sa Kapitolyo tungod sa pagpaminos sa bayranan sa APO gikan sa P1.2 bilyunes ngadto na sa P211 milyunes, nga naglangkob sa 16 ka tuig.
Matod ni Soco nga sa kasamtangan, nagpadayon ang pag- review sa mga dokumento sa proposed compromise agreement.
Iyang gidugang nga wala sila mahibawo gikonsulta sa naasoy nga kasabutan.
“I don’t think there was anywhere in my statements nga niingon ko nga dili pwede ang compromise settlement but what I said kinahanglan i-review ni nato kay wa ta kahibawo. Kami sa provincial board wa mi kahibawo og unsa na’y nasabutan, wa man sab mi ma-involved sa discussions. Wala man sab mi ma-consult so we have to presume regularity sa computations mao to’ng ang ako pangutana angayan ba before we can talk to them pila,” dugang niya.
Taliwa niini, naglaom si Soco nga magpabilin ang kalinaw tali sa duha ka branch sa pangagamhanan sa probinsiya.
“Wa nalay, no war, peace,” dugang niya. /