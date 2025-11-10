Soco nanawagan nga banhawon ang Metro Cebu Flood Master Plan

Nanawagan si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco niadtong Lunes, Nobyembre 10, 2025, alang sa dinalian nga pagpatuman sa Metro Cebu Flood and Drainage System Master Plan, aron mapugngan ang balik-balik nga pagbaha sa probinsya.
Sa usa ka privilege speech atol sa regular session sa Sangguniang Panlalawigan niadtong Lunes, si Soco nagpahayag og kasagmuyo sa balik-balik nga insidente sa pagbaha sa Sugbo, lakip ang paghapak sa Bagyong Tino sa miaging semana.
“The news that reached us in the morning of Nov. 4 was horrifying. Houses submerged in flood, reported casualties and damage to properties. What is most frustrating and infuriating is the fact that all these could have been avoided,” matod ni Soco.
Siya miingon nga ang maong master plan giandam na kaniadto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug sa Japan International Cooperation Agency (JICA) isip kabahin sa 2013 Roadmap Study for Sustainable Urban Development in Metro Cebu.
Ang plano gitumong aron pagdumala sa mga baha, pag-andam alang sa nagpadayon nga kalambuan sa siyudad, ug pagtubag sa epekto sa climate change.
Miingon si Soco nga nahibaw-an niya ang plano niadtong 2017 samtang nagserbisyo siya isip presidente sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry ug sa ulahi, isip tsirman sa Infrastructure Committee sa Regional Development Council sa Central Visayas (RDC-7), diin iyang gidasig ang pag-endorso ug nasyonal nga pundo alang sa plano.
“In 2018, it (project) received P700 million; in 2019, another P1.2 billion. Those were used to widen and improve the Subangdaku, Tipolo, (in Mandaue) and two other rivers in Cebu City,” matod niya.
“But after that, nothing. Funding stopped, and the plan was shelved,” dugang niya.
Iyang gikasubo nga ang paghunong sa pondo misangpot sa “random, walay koordinasyon nga mga proyekto—ang uban gihimo sa sayop nga mga dapit, ang uban substandard ug daghan ang wa magsubay sa master plan.”
“To be blunt about it: we abandoned the plan and the people paid the price,” sumala sa bise gobernador.
Miingon si Soco nga nadasig siya human niingon si DPWH Secretary Vince Dizon nga ipadangat ngadto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang maong plano aron mahatagan kini og pagtagad og dinaliang aksyon.
Giawhag ni Soco ang iyang mga kauban sa provincial board nga suportahan ang tulo ka lakang: paghatag og mga kopya sa iyang speech ngadto sa DPWH ug sa Office of the President aron ipahayag ang suporta sa Sugbo alang sa hingpit nga pagpatuman sa master plan, pagmugna og usa ka ordinansa nga nagkinahanglan nga ang tanang developer sa probinsya maglakip og rainwater catchment facilities sa ilang mga proyekto, ug pag-imbitar sa DPWH ug sa Department of Economy, Planning, and Development aron i-briefing ang Sangguniang Panlalawigan sa status ug timeline sa pagpatuman sa plano. / CDF