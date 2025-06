Soco nanumpa sa Brgy. Labogon, Mandaue City

Nanumpa na si Vice Governor-elect Glenn Soco sa iyang katungdanan pagka Bise-Gobernador sa Sugbo, sa Barangay Labogon, Dakbayan sa Mandaue sa Hunyo 11, 2025.

Si Soco nipili sa simple nga paagi sa pagpanumpa atubangan ni Punong Barangay Helbert Nejana.

Lakip sa nisaksi niini ang mga Barangay Councilor ug opisyal sa Barangay Labogon.

Giubanan siya sa iyang pamilya ug asawa Krizia ug mga anak nga sila si Glax, Gean, Gullian, Gianni ug Adelyn ingon man sa iyang ginikanan kanhi Mandaue City Councilor Guillermo ug Adelina.

Gisaysay ni Soco nga napili niya ang pagpanumpa sa maong barangay sanglit giisip niya kining utang kabubut-on sa iyang gigikanan sukad sa iyang labing unang termino sa pagpanerbisyo sa publiko sa 2019.

"This tradition serves as a meaningful reminder of my roots and the vital role the barangay plays as the basic unit of our government system," matod ni Soco sa Hunyo 11, 2025.

Iya sab gibalikan ang mga proyekto ug programa nga natuman ug napatuman sa nagkadaiyang Barangay sa ikaunom nga distrito.

Naglakip niini ang Multi-Purpose Buildings, Day Care Centers, Barangay Halls, Solar Street Lighting, ug Waterworks Systems.

"In 2019, I also authored the Barangay Workers Act and supported the passage of necessary appropriation measures to provide cash incentives to our dedicated barangay frontliners, like our BHWs, BNS, Day Care Workers, tanods, and others, recognizing their invaluable service to our communities," dugang niya. / ANV