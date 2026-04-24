Solar power, e-buses ug oil supply, prayoridad sa roadmap ni Baricuatro

Gipresentar ni Cebu Governor Pamela Baricuatro niadtong Biyernes, Abril 24, 2026, ang long-term energy roadmap sa lalawigan.
Lakip sa iyang gianunsiyo ang mga plano sa pagpalapad sa renewable energy, ang pag-ugmad og balik sa Alegria Oil Field, ug ang paglusad sa mga electric bus isip kabahin sa tinguha sa Sugbo alang sa energy security ug malungtarong paglambo.
Sa iyang pakigpulong sa Power Forward Visayas forum didto sa Seda Central Bloc Cebu, si Baricuatro niingon nga nangandam ang probinsiya sa nagkadakong panginahanglan sa kuryente.
Tungod niini, gilihok na ang 150-megawatt peak solar power project kauban ang Acciona Energia Philippines ug ang pagpanday sa Provincial Energy Master Plan.
“Energy is not just a sector. It is the backbone of everything we want to achieve from healthcare to education, to industry, to tourism. Because without reliable power, progress cannot move forward,” matod ni Baricuatro.
Gipasabot sa gobernador nga samtang paspas ang pagsaka sa ekonomiya sa Sugbo, ang panginahanglan sa enerhiya mosaka sab og gibanabanang 150 megawatts matag tuig, samtang ang lalawigan nagsalig pa gihapon og maayo sa kuryente nga gikan sa gawas sa Sugbo.
Aron masulbad kini, nakigtambayayong ang kagamhanan sa lalawigan sa Acciona Energia Philippines alang sa dugang 150-MWp nga solar power plant, diin tinguha nga sugdan ang konstruksyon sulod niining tuiga. Dungan niini, gilihok na usab sa probinsiya ang pag-ugmad og balik sa Alegria Oil Field, ang labing unang onshore oil field sa nasod, aron makatabang sa suplay sa lana taliwala sa nagpadayong krisis sa enerhiya.
Matod ni Baricuatro, kini nga mga paningkamot kabahin sa mas lapad nga “Ato ang Sugbo” development vision alang sa 2025 hangtod 2035.
Tumong niini nga himuon ang Sugbo nga sentro sa kultura, turismo, edukasyon, ug industriya pinaagi sa mga imprastraktura nga climate-smart.
Tumong sab sa probinsiya nga mosubay sa Philippine Energy Plan 2023–2050, nga nagtinguha nga pasakahan ang bahin sa renewable energy ngadto sa 40 porsiyento pag-abot sa 2030 ug kapin sa 50 porsiyento pag-abot sa 2040.
Gawas sa pagmugna og kuryente, gipahibalo sab ni Baricuatro ang plano sa pagpadagan og 100 ka electric buses sa Metro Cebu, mga component cities, ug mga isla sama sa Bantayan ug Camotes, pinaagi sa pakigtambayayong sa Global Electric Transport Philippines, uban ang suporta sa Department of Trade and Industry (DTI) ug Department of Transportation.
Kini nga inisyatiba gilauman nga mopauswag sa paglihok sa mga tawo, mopagamay sa pletehan, mopalig-on sa turismo, ug mopakubos sa kadaot sa kalikupan.
Gitapos ni Baricuatro ang iyang pakigpulong pinaagi sa pag-ingon nga ang mga proyekto sa enerhiya gidesinyo aron ilayo ang Sugbo sa mga “short-term” o dinalian lang nga solusyon ug mopunting ngadto sa lig-on nga sistema alang sa kaugmaon sa matag Sugboanon. / ABC