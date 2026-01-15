Solemn Walk alang sa mga biktima sa Binaliw landfill

Nagpahigayon og “solemn walk” ang nagkadaiyang sektor sa kalikupan, kabatan-onan, ug mga residente ug pagdagkot og kandila aron paninglan og tulubagon ang kagamhanan sa nahitabong makamatay nga landslide sa Binaliw Landfill.
Dili lang paghinumdom sa mga biktima ang tumong sa maong kalihukan, kondi usa usab kini ka direktang hagit sa lokal nga gobiyerno nga hunongon na ang delikadong sistema sa paglubong sa basura.
Dungan niini, nanawagan ang mga grupo nga sugdan ang kausaban pinaagi sa pagpatuman og usa ka “Zero Waste Sinulog,” diin hatagan og bili ang kinabuhi sa tawo ug ang kalimpyo sa kinaiyahan kaysa sa naandan nga pagpundo lang og basura nga moresulta sa trahedya.
Ang kalihukan nga giorganisar sa EcoWaste Coalition uban ang nagkadaiyang mga pundok , nagsugod pinaagi sa usa ka hilom nga paglakaw gikan sa CBD College - Inayawan Campus padulong sa St. Augustine Quasi Parish.
Nagdala ang mga partisipante og mga kandila isip simbolo sa pagsubo, paghinumdom, ug hiniusang tinguha nga dili na masubli ang maong trahedya.
Sa mubo nga programa human sa misa, maisugon nga gihagit ni Victor Sumampong sa Partido Lakas ng Masa (PLM) ang lokal nga kagamhanan nga angkunon ang ilang responsibilidad sa trahedya sa Binaliw ug sulbaron ang dugay na nga kapakyasan sa pagdumala sa basura.
“Ang nahitabo sa Binaliw nagpakita sa tinuod nga pait nga resulta sa pagsalig lang sa mga landfill. Hangtod nga ilubong lang nato ang atong mga basura, ang mga komunidad ug ang mga trabahante magpabiling anaa sa peligro,” matod pa ni Sumampong.
Subay niini, si Angelique Legaspi sa EcoWaste Coalition nihatag og gibug-aton nga ang pagpasidungog sa Balaang Bata Sr. Sto. Niño nagpasabot usab og pagpanalipod sa kinabuhi ug pag-atiman sa kalikupan.
Gihagit sa grupo ang dakbayan nga himuong prayoridad ang pagpakunhod sa basura, pagdili sa “single-use plastics,” ug ang pagpasiugda sa pag-reuse, pag-recycle, ug pag-compost panahon sa kasaulogan sa Sinulog.
Ang maong kalihukan natapos sa usa ka hiniusang baruganan: hustisya alang sa mga biktima sa Binaliw, malungtarong solusyon sa krisis sa basura sa nasod, ug ang pagbalhin ngadto sa usa ka sistema nga naghatag og bili sa panglawas sa tawo ug sa kinaiyahan. / PR