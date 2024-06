Solid Earth mipaluyo sa ‘PlastiKalikasan’

Ningsalmot sab sa kalihukan ang mga lumolupyo palibot sa minahan. Kini kabahin sab sa Earth Day Celebration 2024 sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) ubos sa tema’ng ‘Planet vs. Plastics.’

Uban sa pipila ka mga kawani gikan sa MGB 7, nakahipos ang sayo sa buntag nga limpyo-limpyo og 380 kilos nga mga plastik, matod ni Mitzie Almira I. Carin, tagduma sa SEDC sa human resources and administration division.

Si Engr. Ramcie Brillante, hepe sa MGB-7 mine environmental management section, nipasabot sa katuyoan sa kalihukan nga gilangkuban sa usa ka memo pagka-Abril 11, 2024 ni MGB OIC director Danilo U. Uykieng.

Matod niya, ang PlastiKalikasan magsilbi nga malungtarong paagi sa industriya sa minahan nga mapakunhod ang pagpatunhay sa mga plastik nga basura sa mga minahan, ingon man sa mga komunidad sa silingang dapit.

Gimando sa MGB nga malakip na ang PlastiKalikasan sa Environmental Protection and Enhancement Program (EPEP) ug ISO 14001:2015 Environmental Management Systems (EMS) sa mga kompaniya sa minahan.

Usa ka dako’ng kompanya sa non-metallic mining, ang SEDC nagtinguha nga tumanon ang plataporma aron makolekta, ma-recycle, magamit pag-usab o’ mahipos og tarong nga mga basura’ng plastik isip kabahin sa Solid Waste Management Program (SWMP) niini.

Mapatuman pa sa kompaniya ang Republic Act No. 9003, kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000, mipasabot si Carin, kinsa nag-ingon nga ang PlastiKalikasan mahimong usa ka regular nga tinuig nga kalihukan sa kompaniya. / PR