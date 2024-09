Solong liderato tumong sa bolts

Mga duwa karon:

5:00 pm- Meralco batok Converge

7:30 pm- Magnolia batok NorthPort

Bisan gihasol ang Meralco Bolts sa pagkaangol sa uban nilang mga pambato, nakamaneho gihapon sila pagkuha’g bahin sa liderato sa Group A sa 2024 Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup.

Nanghinaot ang Bolts nga aduna gihapon sila’y ikalahutay sa ilang pagpakigbatok sa Converge FiberXers sa premirong duwa karong hapon sa Smart Araneta Co­liseum.

Bisan wala sila si Raymond Almazan, Allein Maliksi, Toto Jose, Aaron Black ug Norbert Torres, ang Bolts nakamaneho gihapon pagkulit og 3-1 nga rekord nga nagtuboy kanila sa ibabaw nga bahin sa ilang grupo kauban ang TNT Tropang Giga.

Kon modaog ang Bolts ning sangkaa, hayan maangkon nila ang solong liderato sa ilang grupo.

Ang duha sa mga sinaligan sa Bolts nga sila si Chris Newsome ug Cliff Hodge ning-antos pagduwa bisan adunay angol aron tabangan ang ilang import nga si Allen Durham sa pagpangulo sa ilang puwersa.

“We just have to find a way to win. Moving forward it’s going to be a tough stretch for us,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

Batok sa determinadong FiberXers, nga adunay 2-2 nga rekord, gilauman nga makasugat og malisod nga engkuwentro ang Bolts.

Sa main game, magsangk ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug NorthPort Batang Pier.

Ang Hotshots ug Batang Pier natanggong sa three-way tie sa 2-2 nga rekord sa Group A kauban ang FiberXers. / ESL