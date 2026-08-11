Solong liderato tuyo sa Phoenix

Mga duwa karon:
5:15 pm- San Miguel batok Titan Ultra
7:30 pm- Magnolia batok Phoenix
Suwayan sa Phoenix Super LPG Fuel Masters nga angkunon pagbalik ang solong liderato sa Group B sa ilang pagpakigsangka og balik sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game karong Miyerkules sa gabii, Agusto 12, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governirs’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Fuel Masters taudtaod sab nga naggunit sa solong liderato sa ilang grupo apan nasugamak sila sa duha ka mga pilde sa katapusan nilang tulo ka duwa nga nagpaus-os sa ilang rekord ngadto sa 4-2.
Sa kasamtangan, aduna nay nakigbahin sa Fuel Masters sa paggunit sa liderato sa ilang grupo nga mao ang Rain or Shine Elasto Painters.
Sa ilang bahin, ang Hotshots nakabangon na sa dili maayo nilang pagsugod sa komperensiya pinaagi sa pagposte og sunodsunod nga dagkong kadaugan batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 88-73, ug Meralco Bolts, 105-88, sa katapusan nilang duha ka duwa.
Kining maong mga kadaugan seguradong makahatag og dugang kadasig sa Hotshots nga mabawsan ang Fuel Masters nga maoy nagbunyag kanila og kapildihan sa komperensiya, 86-98, niadtong Hulyo 11. Sa kasamtangan, ang Hotshots naggunit og 3-3 nga rekord.
Sa premirong duwa, kontrahon og balik sa San Miguel Beermen ang Titan Ultra Giant Risers sa Group A. Sa premirong panagsangka sa duha ka kampo niadtong Hulyo 29, gipanghubog og maayo sa Beermen ang Giant Risers, 143-105.
Ang Beermen adunay 6-2 nga rekord samtang ang Giant Risers adunay 2-6 nga baraha. / ESL