Soon-Ruiz hugot mosusi bahin sa budget allocation

Nisaad si Acting Vice Mayor Nerrisa Soon-Ruiz nga mopatuman sa hugot nga kausaban sa pagdumala sa budget sa Dakbayan sa Mandaue, pinaagi sa makuti nga pagsusi sa mga alokasyon sa umaabot nga mga proyekto.

Si Soon-Ruiz isip lider sa konseho niingon nga ang iyang prayoridad mao ang pagsiguro nga adunay hingpit nga pag-assess sa mga budget sa matag departamento diin usa ka proseso nga iyang gituohan nga nalaktawan kaniadto.

Sa interbyu sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Agusto 28, 2024, gi-highlight ni Soon-Ruiz ang iyang paningkamot sa pagmintinar sa klarong kalainan tali sa mga sanga sa lehitimo ug ehekutibo.

Gipadayag niya nga sa iyang liderato sa konseho dili lang basta modawat sa mga proposal sa executive apan magamit sa kaugalingong desisyon ilabi na sa mga isyo nga may kalabotan sa budget.

“Atong tan-awon ang budget per department kay sa previous years dili mi kaayo kita sa budget og ma diretso nalang og approve, nya karun we will take very diligently kay tan awon gyud namo per department kung angay ba gyud nga kani nga opisinaha dako og budget,” matod ni Soon-Ruiz.

Nibutyag siya og kabalaka nga ang pipila ka mga opisina nakadawat og sobra nga dako nga budget samtang ang uban, nga mahimo nga mas dako ang panginahanglan, dili igo ang pundo.

Apan, wala siya mopadayag sa ngalan sa departamento aron malikayan ang posibleng kontrobersiya.

Ang iyang tumong mao ang pagsiguro sa katarungan ug transparency sa distribusyon sa budget nga iyang giila nga usa ka labing unang responsibilidad sa konseho.

Gipahayag usab ni Soon-Ruiz nga iyang tukion ug hunahunaon pag-ayo ang bisan unsang mando gikan sa mayor nga nagsiguro nga ang iyang mga desisyon nahiuyon sa kaayohan sa dakbayan ug dili makababag sa kalambuan.

“Gusto lang jud ko nga transparent, ikaduha we will perform our job to look after the budget of the city nga dili ma usik-usikan para man sad na kadaghanan,” dugang niya.

Sa iyang milabay nga posisyon isip konsehal, si Soon-Ruiz misupak sa gi-propose nga P3 bilyon nga budget alang sa usa ka government center sa dakbayan ug mikuwestiyon sa kaangayan sa ingon nga gasto nga gihatag ang mga naunang tanyag gikan sa investors sa panahon sa 2022 midterm electoral campaign.

Misuporta siya sa Public-Private Partnership (PPP) nga pamaagi nga iyang gituohan nga makapamenos sa dakbayan gikan sa dakong utang.

Gikritiko usab ni Soon-Ruiz ang plano sa kasamtangang administrasyon nga mopadayon sa P3 bilyon nga utang alang sa government center ug nagpahibalo nga ang tinuig nga bayad sa interes nga P90 milyon mahimo pang magamit alang sa mga social services.

Si Soon-Ruiz nagsugod isip acting vice mayor human sa suspensyon ni Mandaue City Mayor Jonas Cortes, diin si Vice Mayor Glenn Bercede mipuli isip acting mayor.

Samtang nagpaabot siya sa pormal nga pagtugot gikan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) aron opisyal nga molingkod sa katungdanan, gipadayag ni Soon-Ruiz nga ang iyang pangunang fokus mao ang pagsiguro nga ang budget sa dakbayan magamit nga may kinaadman ug likayan ang sobrang paggasto sa umaabot nga mga proyekto. /CAV