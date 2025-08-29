Sopa ni Pam nagsaway sa miaging administrasyon

“Gubot, guba, gutom. Mao ni ang among naabtan sa daghang suok sa Sugbo. There are irregularities everywhere, but the people deserve the truth."
Kini maoy pasiunang pulong nga giluwatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro atol sa iyang State of the Province Address (Sopa) sa Biyernes, Agusto 29, 2025.
Ang Sopa ni Baricuatro nilanat og di mominos 30 minutos.
Matod ni Baricuatro, napasagdan ang Lalawigan sa Sugbo kabahin sa basic services sa mga konstituwente.
Gihisgutan sa gobernador ang mga iregularidad sa milabay'ng administrasyon. Sama sa giingong mga proyekto nga wala mahatagi og pundo.
“Adunay mga cheke giisyu but with no clear funding source behind them.”
Naglakip na niini ang moabot sa P1.1 bilyunes nga giingong utang nga gibilin nga wala mabayri.
Mga wala matagad nga ekipo ug kuwang nga personnel sa hospitals.
Giingong pagpabaya sa edukasyon sa kabatan-onan ug ang pag downgrade sa mga importanteng mga buhatan sama na lang sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), Cebu Anti Drug Abuse Council, ug uban pa.
Aduna sab siyay pasidaan sa mga kontraktor nga padayong nisupak sa balaod.
“Pangundang namo, follow the law, or we will shut you down permanently,” matod ni Baricuatro.
Gisaad sa gobernador nga ubos sa iyang administrasyon “Walay pabor-pabor. Walay palusot.” Kini aron masiguro nga ang tanang nag-operate sa probinsiya, legal ang gisubay nga paagi.
Gawas niini, iya sab gibalikan ang moabot P500 milyunes nga pundo nga gigahin alang sa pagbalhin sa Kapitolyo ngadto sa Balamban nga giingong makatabang unta sa pagpalambo sa healthcare system sa probinsiya.
Giklaro niya nga wala niya kini isulti gumikan sa kalagot apan gusto niyang masayran sa publiko ang kasamtangang kahimtang sa probinsiya.
“I know this is hard to hear — especially when many of us thought or were made to believe, that we are one of the richest provinces in the country. But I am not here to throw stones. This is not about grudge or politics,” matod ni Baricuatro.
“This is about truth—because the first step to real change is honesty. We cannot fix what we refuse to admit is broken. And I call out these irregularities not to shame anyone, but because real leadership means calling out underperformance when we see it,” dugang niya.
Sa tunga-tunga sa iyang diskurso, gihatagan og gibug-aton ni Baricuatro ang mga nahimo sab niya sa iyang paglingkod.
Lakip ang transparency, healthcare, disaster resilience, ug edukasyon.
Iya sab giawhag ang mga lokal nga opisyal nga masigurong adunay kolaborasyon ug ipadaplin ang pulitika o sa bisan asang partido kini mopabor, aron mahatagan og insaktong serbisyo ang publiko.
Gipikhan sab niya ang kanhi administrasyon ug ang mga kritiko diin iyang gisaysay: “And to YOU who believe that cases-filed against me and my family-are enough to shake me: you are mistaken, we'll face them head on.”
“I will keep moving forward, because the truth is on our side, and the people of Cebu deserve a government that puts the people first,” dugang niya.
Ang Sopa gitambungan sa labing minos 40 ka mga mayor tibuok Lalawigan sa Sugbo, mga bokal, mga kanhi bise gobernador, mga bisita sa national line agencies, mga awtoridad, ug uban pa.
Si Bise Gobernador Glenn Soco nga gipangayuan sa iyang habig nibutyag nga na-deliver sa miaging administrasyon ang mga programa nga gihatagan og prayoridad sama sa infrastructure projects.
Dugang sa bise gobernador, ang administrasyon karon lahi sab og prayoridad.
Gipasalig ni Soco nga mapaabot ni Baricuatro ang hiniusang suporta sa 17th Sangguniang Panglalawigan sa mga mahinungdanong programa niini. / ANV