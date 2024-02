Sotto andam motabang ni Quiambao

Gibutyag sa batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto nga nangayo kaniya og tambag ang sumosulbong nga college basketball star nga si Kevin Quiambao kabahin sa dalan nga pagasubayon niini human sa iyang pagduwa sa UAAP ubos sa kampo sa La Salle Green Archers.

Nahitabo kini dihang nagduwa sila si Sotto ug Quiambao sa Gilas Pilipinas sa bag-uhay lang nahuman nga 1st window sa Fiba Asia Cup 2025 qualifiers.

“KQ probably is the most quiet guy on the team. I try to talk to him all the time. He reached out and told me about his plans,” matod ni Sotto nga napatik sa Spin.ph.

Ning puntoha, daghan nang tanyag nga nadawat si Quiambao apan taliwala niini, nakadesisyon siyang moduwa og laing tuig sa Green Archers.

Gipasabot ni Sotto nga bisan unsa’y desisyon ni Quiambao, andam siyang motabang niini.

Gitataw ni Sotto nga naghinamhinam na siya kabahin sa karera ni Quiambao sa ugma damlag. / ESL