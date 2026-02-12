Sotto di moduwa sa Gilas batok New Zealand, Australia

Kompirmado na nga dili moduwa si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas alang sa umaabot nga qualifying window sa 2027 FIBA World Cup, matod pa sa usa ka tinubdan sa Spin.ph nga maoy nagpagawas ning maong taho.
Hinuon, isip pagpakita sa iyang suporta sa Gilas, ang batan-ong Pinoy nga higante moabot sa Manila karong Pebrero 16, 2026, aron mogahin og tulo ngadto sa upat ka adlaw para sa iyang personal nga pahuway, unya mobalik ra sab dayon sa iyang team sa Japan.
Gawas sa pagpahuway, personal nga mosaksi si Sotto sa pag-host sa Gilas duha ka higanteng mga puwersa nga mao ang New Zealand Tall Blacks ug Australia Boomers.
Kontrahon sa Gilas ang Tall Blacks karong Pebrero 26 dayon ang Boomers karong Marso 1.
Bag-o lang sab nakabalik si Sotto gikan sa usa ka tuig nga pahuway tungod sa iyang ACL injury ug anaa pa siya sa proseso sa pagpabalik sa iyang kompiyansa ug saktong kondisyon.
Matod sa tinubdan nga ang pagpahuway ni Sotto usa ka lakang aron mas himsog ug anaa siya sa saktong kondisyon alang sa kampanya sa Gilas sa ikaduhang window.
Base sa webpage sa FIBA, ang lineup sa Gilas alang sa 1st window gilangkuban nila ni Chris Newsome, RJ Abarrientos, Scottie Thompson, June Mar Fajardo, CJay Perez, Dwight Ramos, Japeth Aguilar, Kevin Quiambao, Justin Brownlee, Carl Tamayo, AJ Edu, ug Quentin Millora-Brown. / ESL