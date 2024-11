Sotto kompirmadong moduwa sa Gilas

Kompirmado na nga moduwa ang batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas alang sa second window sa FIBA Asia Cup qualifiers karong semanaha.

Nagkanayon si Gilas team manager Richard del Rosario nga nahatagan na og green signal ang 22 anyos ug 7’3” nga magduduwa nga mopakita’g aksyon sa nahisgutang kompetisyon.

Sa sayo pa, si Sotto gibutang sa concussion protocol human kini nakasinati og angol atol sa iyang pagduwa sa Japan B.League ubos sa kampo sa Koshigoya Alphas, pipila ka mga adlaw ang nakalabay.

Lahi ang sitwasyon sa laing big man sa Gilas nga si AJ Edu gumikan kay padayon pa kining nagpaalim sa angol sa iyang tuhod nga nasinati sab niya sa Japan B.League.

“Kai is cleared to play but AJ is still doubtful,” matod ni del Rosario nga napatik sa GMA News Online.

Ang Gilas mo-host sa New Zealand karong Nobiyembre 21 ug Hong Kong karong Nobiyembre 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. / ESL