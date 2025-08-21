Sotto miapil na sa training camp sa Alphas

Nakig-uban na pagbalik ang batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto sa Koshigaya Alphas sa Japan B.League sa padayon niyang pagpaalim gikan sa iyang ACL injury, taho sa www.gmanews.tv.
Lain na sab kining kalambuan kabahin sa rehabilitasyon sa 23 anyos ug 7’3” nga sentro sa Gilas Pilipinas.
Ning bag-uhay lang, nag-post si Sotto og hulagway sa social media diin makita ang iyang kaugalingon nga nihimo og non-contact training.
Ang pagbalik ni Sotto sa training camp sa Koshigaya nahitabo pipila na lang ka mga semana sa dili pa mosugod ang bag-ong season sa Japan B.League karong Oktubre, 2025.
Nasinati ni Sotto ang iyang angol atol sa duwa sa Koshigaya batok sa Mikawa niadtong Enero.
Gumikan niini, wala na nakaduwa si Sotto sa Gilas sa niaging FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. / ESL