Sotto mibalik na pag-ensayo

Adunay dakong kalambuan kabahin sa pagpaalim sa batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto gikan sa iyang anterior crutiate ligament (ACL) injury.
Pito ka mga buwan human niya nasinati ang angol sa iyang wa nga tuhod, nga gioperahan niadtong Enero, ang 7’3” ug 23 anyos nga si Sotto nibalik na sa non-contact training.
Hinayhinay na si Sotto nga nag-ensayo sa panghinaot nga mahibalik ang iyang saktong kondisyon alang sa iyang pagduwa sa Koshigaya Alphas sa 2025–2026 Japan B. League season, nga sugdan karong Oktubre.
Sa video clips sa iyang social media account, nakita ang pambatong sentro sa Gilas Pilipinas nga nagbinugtong sa paghimo og basketball drills.
“Back for another year,” mensahe ni Sotto sa Instagram nga napatik sa Spin.ph.
Si Sotto wala nikuyog sa biyahe sa Gilas paingon sa Jeddah, Saudi Arabia alang sa bag-uhay lang nahuman nga 2025 FIBA Asia Cup aron makatutok siya sa iyang pagpaalim.
Gipasabot ni Sotto nga inanay lang ang iyang pagpaalim hangtod nga mahibalik sa hingpit ang iyang saktong kondisyon.
“Nagre-rehab lang ako to make sure na mas malakas pa ako, para mas maayos pakiramdam ng tuhod ko kaysa sa previous days,” dugang ni Sotto.
“It feels good, pero hindi pa siya perfect. So, hindi ko pwede madaliin ‘yung recovery ko.” / ESL