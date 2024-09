Sotto, Ramos wa kauyon sa 4-point shot sa PBA

Nahilakip ang mga sakop sa Gilas Pilipinas nga sila si Kai Sotto ug Dwight Ramos sa mga wala nakauyon sa four-point shot nga gihangop sa Philippine Basketball Association (PBA).

Matod nila ni Sotto ug Ramos nga nakasabot sila sa tinguha sa PBA nga mahimong mas makapaikag ang duwa sa pagtuo nga daling mabuak ang zone defense kon adunay four-point shot apan alang kanila, dili kini ang sulbad.

Alang ni Sotto, mas maayong palay-an sa PBA ang distansya sa three-point area ug wad-on na ang four-point shot sama sa gihimo sa National Basketball Association (NBA).

“Like the NBA, they got a farther three-point line, so the spacing is better, and of course bigger. But no, I would not add the four-point line,” Sotto nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Alang ni Ramos, dili na kinahanglan ang four-point shot aron mabuak ang zone defense.

“If you want to break a zone, you just get a better zone offense. So I don’t really see the need for a four-point line.” pasabot ni Ramos./ ESL