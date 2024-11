Sotto sigurado na moduwa sa Gilas

Klaro na nga makaduwa ang 7-foot-3 nga si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas sa umaabot nga window sa FIBA Asia Cup qualifiers.

Gibutyag kini Gilas team manager Richard del Rosario human nga ma-cleared to play na si Sotto gikan sa concussion protocols niini.

Apan ang laing dekalibre nga player nga si AJ Edu di pa klaro nga makaapil ba sa pakigbisog sa Gilas.

“Kai is good to go, but AJ is still undergoing strength training and treatment,” sigon ni Del Rosario sa taho sa Spin.ph.

Ang national team nagbuhat og closed-door camp didto sa Inspire Sports Academy sa Laguna agig pangandam sa FIBA Asia qualifiers.

Nakompleto ni Sotto ang concussion protocols nga mandatory sa B.League, human kini maigo sa ulo sa duwa sa Koshigaya Alphas batok Yokohama didto sa Japan.

Si Edu sa iyang habig naigo ang tuo nga tuhod sa pag-rebound niini sa duwa tali sa Nagasaki Velca’s ug Akita Nor­thern Happinets.

Dugang ni Del Rosario nga mopahuway ang team karong Lunes, mobalik sila og practice didto na sa Manila sa di pa ang duwa batok sa Tall Blacks sa Mall of Asia Arena.

Ang Pilipinas ug New Zealand gatabla sa top spot sa Group B nga pulos dunay 2-0 record. / RSC