South African, Australiana ang kampiyon sa Ironman 70.3 Lapu

Gilangkat pagbalik ni Henri Schoeman sa South Africa ang titulo sa pro men’s division samtang gilabni ni Natalie Van Coevorden ang korona sa women’s pro division sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu niadtong Dominggo, Agusto 9, 2026.
Si Schoeman nikompeto sa 1.9 kilometros nga langoy, 90 kilometros nga bike ug 21 kilometros nga dagan sulod lang sa 4 ka oras, 8 minutos ug 53 segundos.
Nikuha sa ikaduhang pwesto mao si Sebastian Fuchs sa Austria sa iyang oras nga 4:12:52 samtang si Ben Hamilton maoy nidaog sa ikatulo nga pwesto sa oras nga 4:15:35.
Ang pro women’s division, gidominar ni Coevorden sulod sa 4:30:12. Ang gasunod niya mao sila Charlotte McShane (4:47:34) ug Paige Cranage (4:53:18).
Ang maong lumba giapilan sa 1,400 ka atleta sulod sa 48 countries.
Tungod sa kusog nga hangin ug balod sa Hilutungan Channel gipamub-an ngadto sa 1 kilometros ang swim portion para sa mga age grouper participants. / RSC