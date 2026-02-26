South African gilauman nga mamungot batok sa Boholanong si Suganob

Gilaumang mamungot si South African Siphamandla Baleni ngadto kang Boholano Regie Suganob sa ilang panagharong sa main event sa PMI Bohol Boxing Promotions card “Kumong Bol-anon XXIV” nga ipahigayon karong Sabado, Pebrero 28, 2026, sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, Bohol.
Si Baleni kinsa niabot sa Tagbilaran niadtong Martes, Pebrero 24, kauban ang iyang trainer nga si Jack Khangelani, gikan sa tulo ka sunodsunod nga unanimous decision nga mga kapildihan hinungdan nga gusto kining mobangon pinaagi sa makapaukyab nga kadaugan.
Pulos world rated boxers ang nakapilde ni Baleni, nga seguradong nakabaid og maayo sa iyang abilidad.
Niini, kinahanglan dili mokompiyansa bisan gamay si Suganob, hilabi na kay nakasugal ning awaya ang oportunidad sa posibleng pagpamuktok niya og balik alang sa world title.
Si Baleni adunay 21-8-2, 8KOs nga rekord samtang si Suganob naggunit og 17-1, 6KOs nga baraha.
Gilaumang mokawat og dakong atensiyon sa promosyon ang anak ni boxing legend Manny Pacquiao nga si Eman Bacosa Pacquiao, kinsa moaway sa undercard batok sa laing langyaw nga kontra sa undercard.
Si Pacquiao kinsa adunay 7-0-1, 4KOs nga rekord, makigsangka ni Indonesian Reynold Kundimang kinsa adunay 9-7-3, 2 KOs nga rekord. / ESL