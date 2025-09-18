South African nipalusot og P27M nga shabu sa MCIA, sikop

Nangatarungan ang 36-anyos nga South African national nga dili iyaha ang bagahe diin nadiskubre ang upat ka kilo nga gituohang shabu ug igo lang gisugo sa pagpahatod sa Cebu.
Nilampos ang personnel sa Customs Anti-Drug Interdiction Group (Cadig) sa Mactan Cebu International Airport (MCIA) sa pagdakop sa maong langyaw nag si Keith Charles Moore Koekemoer niadtong alas 11:30 sa buntag, Huwebes, Septiyembre 18, 2025, human nasuta nga adunay kontrabando sa iyang bagahe.
Ang maong pasahero nanukad sa Johannesburg South Africa ug adunay connecting flight gikan sa Hong Kong paingon sa Cebu.
Tug-an ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga sa dihang nihimo og profiling ang mga personnel sa Cadig, ilang nabantayan ang kadudahan nga lihok ni Koekemoer.
Sa dihang gipaubos sa X-ray baggage scanner ang iyang bagahe, namatikdan nga adunay duha ka mga dagko ug baga nga libro.
Gipakonpirmar sa K9 Unit ug personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 apan nasuta nga dili diay libro ang dala sa maong langyaw apan kahon nga giporma og libro.
Sa dihang giukab, naa kini dagkong putos nga adunay gidudahang shabu nga motimbang ngadto sa upat ka kilo nga mokabat ngadto sa P27.2 milyunes.
Nakonpirmar sa PDEA pinaagi sa ilang chemist nga positibo nga shabu o methamphetamine hydrochloride.
WALA MAHIBAWO
Nagkanayon si Nepomuceno nga base sa pamahayag sa langyaw nga wala siya masayod nga drugas ang iyang dala sa maleta.
Giingon ang iyang higala ang nipadala sa maong butang ug gipahibalo nga adunay mosugat sa airport sa Cebu nga maoy mokuha sa bagahe. / AYB