South African wa'y kahadlok nga moasdang sa tagbilaran

Abunda sa pagsalig si kanhi International Boxing Federation (IBF) world light flyweight champion South African Sivenathi “The One” Nontshinga sa iyang pag-asdang sa Tagbilaran City, Bohol karong Setiyembre 12, 2026, alang sa usa ka mahinungdanong misyon.
Si Nonsthinga moataki sa Pilipinas sa labing unang higayon aron makig-away og balik ni Regie “Filipino Phenom” Suganob alang sa IBF light flyweight eliminator bout sa main event sa makasaysayong PMI Bohol Boxing Promotions boxing card “Kumong Bol-anon 26” nga ipahigayon sa Wisdom School Bohol sa Tagbilaran City.
Sa premirong away nga gipahigayon sa South African niadtong Hulyo 2023, gilupig ni Nontshinga si Suganob pinaagi sa unanimous decision aron depensaan ang kanhi niya gigunitan nga IBF light flyweight title.
Human ning awaya, nailugan og titulo si Nontshinga ug napasapasa na kini sa laing mga kamot hangtod nga nakuha kini ni Thai Thanongsak Simsri sa kasamtangan.
Determinado si Nontshinga nga bawion ang titulo ug ang bugtong babag na lang aron masuyawan kini niya paghimo mao si Suganob.
Sa usa ka artikulo nga napatik sa social media, nagkanayon si Nontshinga nga wala siya’y kahadlok bisan gamay nga moasdang sa balwarte ni Suganob.
Iyang giklaro nga sa ibabaw sa ring, sila ra ni Suganob ang magbinukbokay ug dili siya manumbaling sa seguradong maglanoglanog nga mga abiba batok kaniya.
Si Nontshinga adunay 14-2, 11KOs nga rekord samtang si Suganob adunay 18-1, 7KOs nga rekord.
Ning maong promosyon, nga main card sa Kumong Bol-anon 26, tulo lang ka away ang naa sa undercard apan pulos sa regional title fights.
Sa top supporting bout, ang Sugboanong si Reymart Tagacanao (13-1, 11KOs) makigbatok ni Chinese Chinlin Kuwang (5-1-2, 0 KO) alang sa inilugay sa bakanteng IBF Asia Junior bantamweight title.
Si Leonard Pores III (11-0, 7KOs) sa PMI Bohol Boxing Stable makig-away ni Andika Fredikson ‘D’Golden Boy’ Ha’e (21-3-2, 11KOs) sa Indonesia alang sa inilugay sa bakanteng IBF Pan Pacific flyweight belt.
Ang laing boksidor sa PMI Bohol nga si Datu Adam (7-0, 5KOs) makigsangka sa laing Indonesian nga si Oky Akbar (12-4, 5KOs) alang sa inilugay sa bakanteng IBF Asia junior featherweight title. / ESL