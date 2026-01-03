South Bus temporaryo sirhan atol sa Sinulog

Sa dili pa ang selebrasyon sa Sinulog, ang mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo nakig-alayon ni Gobernador Pamela Baricuatro alang sa temporaryong pagsira sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa Enero 18, 2026.
Kini kabahin sa pagdumala sa trapiko ug mga kausaban sa transportasyon alang sa tinuig nga relihiyoso ug kultural nga kasaulogan.
Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, sakop sa Sinulog Foundation Inc. (SFI) executive committee, ang maong sugyot tumong nga maminusan ang kahuot sa dagkong dalan ug mahatagan og designated parking ang mga opisyal ug mga emergency vehicle dapit sa Cebu City Sports Center (CCSC).
Ubos sa maong plano, gihangyo sa dakbayan ang pagtugot sa gobernador nga ibalhin ang operasyon sa mga bus pa-South ngadto sa SRP El Pardo/Industrial Road sugod sa alas 3:00 sa kaadlawon sa Enero 18 hangtod mahuman ang mga kalihukan sa Sinulog.
Ang mga bus gikan sa habagatang bahin sa Sugbo magpadayon sa pagbiyahe apan sa El Pardo na sila moparking ug mopasakay og mga pasahero.
Gipasabot ni Tumulak nga ang pagsulod sa CCSC limitahan lang gyud alang sa mga ambulance, fire truck, VVIP, ug mga opisyal sa siyudad sama sa Mayor ug Bise Mayor.
Ang mga mayor ug opisyal gikan sa ubang mga lungsod ug dakbayan gipaabot nga mo-parking sa South Bus Terminal kon mahawanan na kini sa mga bus.
Aron matabangan ang mga pasahero ug mga deboto, labing minos 27 ka MyBus units ang mobiyahe gikan sa mga designated pickup points paingon sa mga importanteng lugar.
Gikan sa South, ang mga pribadong sakyanan kutob ra sa El Pardo, diin ang mga pasahero mobalhin sa MyBus ug manaog sa National Museum sa dili pa moadto sa Basilica.
Gikan sa North, ang mga pribadong sakyanan kutob ra sa SM City Cebu, diin mobalhin usab ang mga pasahero sa MyBus paingon sa Basilica.
Ang operasyon sa maong mga bus magsugod sa alas 5:00 sa buntag sa Enero 18. Ang mga bus pa-North magpabilin sa ilang naandan nga rota ug terminal.
Giawhag ni Tumulak ang mga deboto nga magdala og pribadong sakyanan nga mo-parking na lang sa mga mall gawas sa sentro sa dakbayan aron dili makadugang sa trapiko.
Gidid-an usab ang pag-parking sa palibot sa Basilica Minore del Santo Niño aron maseguro nga dali nga makaagi ang mga ambulance ug emergency responders kon adunay mahitabo.