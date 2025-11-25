South gibaha ni Verbena

Personal nga gibisita ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga lugar nga gibahaan aron masuta ang kahimtang ug panginahanglanon sa mga residente ga apektado sa pagbaha sa Dakbayan sa Carcar lakip na ang hospital niini.
Subay sa inisyal nga pamahayag ni Dennis Pastor, pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), ang kusog nga pag-uwan nga dala ni Bagyong Verbena nakamugna og mga pagbaha sa mga lunsgod sa Barili, Carcar, Dumanjug, ug Ronda.
Grabe nga gibahaan ang mga bahin sa Habagatang Sugbo ang Tropical Depression Verbena diin ang usa ka residente sa Barili nga si Akim Montemayor, 53, nakasaksi sa kalit nga pagtaas sa tu-big-baha nga “lapas sa tawo” sa kaadlawon niadtong Martes, Nobiyembre 25, 2025.
Si Montemayor, taga Sityo Makakagahum Lower, Barangay San Rafael, Barili, daling nipabakwit sa iyang pamilya ug mga silingan ngadto sa taas nga dapit human gipukaw sa iyang bayaw dihang ang tubig gikan sa Suba sa Santa Anna nilapaw ug nisulod sa ilang balay mga ala 1:00 sa kadlawon.
Matod ni Montemayor, ang dungan nga pag-abot sa taob sa dagat ug ang kusog nga bul-og sa tubig gikan sa bukid maoy hinungdan sa paspas kaayong pagsaka sa level sa baha.
Niabot kini halos sa atop sa iyang usa ka andana nga balay nga wala siyay nasalbar nga mga personal nga gamit, ang gianod sa baha ingon man ang iyang mga binuhing hayop.
Ang baha nagsugod og hubas mga alas 4:00 sa kaadlawon ug hingpit nga nahanaw alas 6:00 sa buntag.
Nagpadayon ang pagkawalay kuryente ug tubig sa ilang lugar, hinungdan nga nanawagan si Montemayor sa lokal nga kagamhanan sa pagpadala og init nga pagkaon, limpyo nga tubig, ug uga nga sinina.
Si Richel Montemayor, pangulo sa Barili Local Disaster Risk Reduction and Management Office (LDRRMO), niingon nga labing minos pito ka barangay ang naapektuhan sa pag-awas sa suba sa Santa Anna lapas alas 2:00 sa buntag sa Martes.
Kini mao ang Poblacion, Santa Anna, San Rafael, Guibuangan, Gunting, Campanga, ug Mantayupan. Gikataho sa LDRRMO nga walay nasamdan, namatay, o nawala sa Barili.
Adunay 126 ka mga pamilya o 425 ka indibidwal ang gipabakwit sa gabii sa wala pa ang bagyo ug nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka balay.
Nagpadayon ang assessment sa kadaot aron mahibaw-an ang angay nga tabang sa LGU.
CARCAR
Sa kasikbit nga Carcar City, si Mayor Patrick Barcenas nikompirmar nga wala sab silay natala nga nasamdan o namatay.
Ang tubig-baha nihubas na sa Barangay Poblacion I, II, ug III, ug ang mga residente gitugotan na nga makabalik sa ilang balay.
Bisan pa sa flood-control system sa siyudad, ang mga bahin sa proyekto nga wala pa mahuman posibleng maoy nakaingon nga nakagawas ang tubig ngadto sa kasikbit nga komunidad.
Labing minos 300 ka pamilya ang gipabakwit pre-emptively.
Apan ang Cebu Provincial Hospital - Carcar City wala makalingkawas kay gibahaan ang ground-floor niini.
Ang tubig nisulod mga ala 1:00 sa kaadlawon ug niabot sa ankle-level sa wala pa nihubas alas 6:00 sa buntag, hinungdan sa daling pagbakwit sa mga pasyente ug medical staff ngadto sa taas nga andana.
Gidayeg ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga LGU nga nagpahigayon og pre-emptive evacuation.
Nagpadala na ang Kapitolyo og 1,000 ka hot meals, food packs, ug tubig. / EHP