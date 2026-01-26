Southeast Asia maghugpong aron mapalambo sa turismo

Gihingusgan ang tinguha nga himuon ang Southeast Asia nga usa ka hiniusang destinasyon sa turismo sa gipahigayon nga 63rd ASEAN National Tourism Organization meeting.
Gipasiugdahan sa mga opisyal sa turismo gikan sa 11 ka mga nasod nga sakop sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) ang kamahinungdanon sa kooperasyon isip yawe sa paglambo sa rehiyon.
Ang maong tigom gipahigayon sa Sugbo niadtong Lunes, Enero 26, 2026.
Usa sa mahinungdanong bahin sa panagtigom mao ang pagdawat sa Timor-Leste isip ika-11 nga miyembro sa grupo nga giisip nga usa ka dakong lakang alang sa panaghiusa ug kooperasyon sa rehiyon.
Sa iyang pakigpulong, si Department of Tourism Undersecretary Verna Emeralda Buensuceso niingon nga ang kaugmaon sa turismo sa rehiyon nagdepende sa pagpahiuyon sa mga estratehiya, pagpaambit sa mga best practices, ug pagtinabangay aron maseguro ang malungtarong pagtubo ug kaayohan sa komunidad.
“Guided by the Philippines Asean chairship theme, ‘Navigating Our Future Together,’ and echoed by the Asean tourism forum theme, ‘Navigating Our Tourism Future Together,’ we are reminded that the future of tourism in our region will not be shaped by any one country alone,” matod ni Buensuceso.
Ang maong tigom nagsilbing pasiuna sa tibuok semana nga Asean Tourism Summit nga opisyal nga ablihan sa Miyerkules, Enero 28, sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang agenda sa tigom nagtutok sa pagpalambo sa hamugaway nga pagbiyahe, connectivity, ug ang pagpasiugda sa responsable nga mga paagi sa turismo.
Si Oliver Chong, ang Assistant Chief Executive sa Singapore Tourism Board, nihatag usab og gibug-aton sa kamahinungdanon sa regional collaboration.
Isip vice-chair sa tigom, iyang gipasabot ang pagkalainlain sa Asean apan adunay managsama nga mithi.
Nanawagan siya alang sa hiniusa nga paningkamot sa pag-atubang sa mga hagit, pagpalambo sa koneksyon, ug pagtukod og usa ka lig-on nga sektor sa turismo sa rehiyon.
“Our collective strength lies in our diversity. Eleven unique destinations each offering distinct experiences and rich cultural heritage, yet united by shared values and common aspirations,” asoy ni Chong.
Gilauman nga ang Singapore na usab ang mo-host sa Asean Tourism Forum sa tuig 2027 isip kabahin sa tinuig nga tuyok sa pag-host sa mga miyembro nga nasod. / DPC